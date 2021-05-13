شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تُعلن الإفراج عن 919 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 919 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ.

كان قطاع السجون قد قام بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج (بالعفو الرئاسى والشرطى)، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج المُبكر عن 919 نزيلا (عفو، شرطى).

يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.