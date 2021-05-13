القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) ولنش الصواريخ (18 يونيو)، مع المدمرة الأمريكية (USS MAHAN ) من طراز أرليك بيرج وسفينتى المرور الأمريكيتين: ( USCGC CHARLES MOULTHROPE )، و( USCGC ROBERT GOLDMAN)، وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الخميس.

وتضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحرى بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، حيث أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة.

تأتي تلك التدريبات تأكيدًا على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية في العمل والتنسيق مع البحريات العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات، وتعزيزًا لأواصر التعاون الثنائى بين الجانبين المصرى والأمريكى في دعم جهود الأمن البحرى بالمنطقة.

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر