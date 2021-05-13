شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنوفية: 6 فرق طبية تتفقد سير العمل بالمستشفيات في أول أيام عيد الفطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت 6 فرق طبية برئاسة الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالمرور المفاجئ على المستشفيات، وتم توزيع المهام على الفرق الطبية، حيث تم المرور على مستشفى منوف العام، سرس الليان العام، والباجور، حيث هنأ المرضى والفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات بعيد الفطر المبارك ومشاركتهم الاحتفال بالعيد ومؤازرتهم في تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقامت الفرق الطبية بالمرور على الأقسام الطبية المختلفة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتم التأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال فترة عيد الفطر المبارك، والتأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة أثناء العمل لمنع انتشار العدوى، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الطبية الحرجة، والاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بأقسام العزل بتلك المستشفيات، والتأكد من تقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، بالإضافة إلى متابعة عدادات الأكسجين، والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من أسطوانات الأكسجين، لتغطية عمل الشبكة بأقسام الاستقبال، والأقسام الداخلية في حالة الاحتياج، ومتابعة الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي، ووفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وتكثيف جلسات العلاج الطبيعي للمرضي المصابين بفيروس كورونا، ومرضى العناية المركزة.