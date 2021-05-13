شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تختار مصر من أهم الوجهات السياحية هذا العام: هناك شىء ما يسحرنا جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "ليبرداد ديجيتال" الإسبانية، إن مصر من أفضل الوجهات السياحية المفضلة فى العالم لهذا العام، ففى الوقت الذى تسعى فيه الدول الأوروبية لاستعادة السياحة بعد أزمة كورونا، تعتبر مصر من أبرز الدول المنافسة للحصول على أكبر عدد من السياح .

وأضافت الصحيفة فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى، إن "مصر ليست فقط مجرد أرض الفراعنة والأهرامات، ولكنها حضارة الألفية المتقدمة، مع اختراعات كبيرة كانت فى عهد الفراعنة وتستمر حتى الآن، وتابعت: "هناك شيء ما في مصر يسحرنا جميعًا، أساطيرها المذهلة عن الفراعنة، والقصص التوراتية على ضفاف النيل، والاكتشافات الأثرية المذهلة لمقابر الفراعنة التى تم الإعلان عنها بضجة كبيرة، وأفلام المغامرات مثل إنديانا جونز التي أوصلتنا إلى زمن سحري من الألغاز والاكتشافات ... وبالطبع أهراماته المهيبة".

وهناك فى مصر 10 أماكن لابد من زيارتها، أولها الأهرامات وأبو الهول وسقارة وتمثال رمسيس الشهير، وقلعة صلاح الدين الأيوبى ، وسوق خان الخليلى ، والمتحف المصرى ، والاقصر ومعبد الكرنك ، واسوان حيث الرحلات النيلية والمعابد الاثرية ، ثم يأتى البحر الأحمر بكل ما يحمله من مناظر رائعة الجمال.

وأكدت الصحيفة أن هناك العديد من الشركات السياحية فى أوروبا بدأت بالفعل تنظيم رحلات إلى مصر لمدة تصل إلى أسبوع تقريبا.