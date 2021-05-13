شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا بالقاهرة يصنع الكحك مرتديا ملابس كتب عليها "أنا أحب مصر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ السفير الأمريكى بالقاهرة، جوناثان كوهين، المصريين بحلول عيد الفطر المبارك، وظهر فى فيديو نشرته صفحة السفارة الأمريكية على موقع "فيس بوك" وهو يصنع كحك العيد ويرتدى ملابس كتب عليها "أنا أحب مصر".

وقال فى الفيديو الذى ظهر به مع الشيف أشرف معتز من داخل السفارة الأمريكية إنه "سعيد للغاية لعمل هذا الكحك الجميل"، معربا عن حزنه فقط لأنه لا يستطيع المشاركة مع المصريين فى الاحتفالات إلا افتراضيا نظرا لظروف وباء كورونا، معربا عن أمنيته أن تتحسن الأوضاع قريبا وأن يعود العمل سريعا فى السفارة، عن سعادته لتسليم 1.8 مليون جرعة أخرى من لقاح كورونا إلى مصر.

وقال السفير - فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الخميس - "يعتبر توفير اللقاحات أمراً حيوياً لإنهاء هذه الجائحة، حيث تبرعت الولايات المتحدة بإجمالى مبلغ 11 مليار دولار لدعم مكافحة فيروس كورونا".