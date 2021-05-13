شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حملات مكثفة ليلا لمنع الشيشة وتطبيق مواعيد الغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة تطبق الإجراءات الإحترازية بكل حزم حرصًا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم شن حملات مسائية اليوم بشكل مكثف وطوال ايام العيد لمنع الشيشة من المقاهى والزام الجميع بمواعيد الغلق المقررة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية ، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالغلق فى التاسعة مساء ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ القاهرة لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات وتطبيق الاجراءات الاحترازية فى عيد الفطر المبارك والتى بدأها بتفقد محيط الحديقة الدولية بمدينة نصر وحدائق المنطقة الشرقية ثم كورنيش النيل وحدائق المنطقتين الغربية والشمالية وأنهى الجولة بتفقد المنطقة المحيطة بحديقة الفسطاط بحى مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة محلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة والمخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة توافر كافة المقررات التموينية والبترولية والخبز والبوتاجاز مع الاستعداد للدفع بتعزيزات فى أى منطقة فى حالة الاحتياج.

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق رقمى الخط الساخن 15496 ، و114 والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور .

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهى لمتابعة تنفيذ الاجراءات الإحترازية ومنع الشيشة مشددًا على أصحاب المقاهى بالإلتزام لعدم تعرضهم للمسألة القانونية.