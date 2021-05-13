شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تتخذ إجراءات خلال أيام عيد الفطر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت محافظة القاهرة عدد من الإجراءات ، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال أيام عيد الفطر المبارك، نستعرضها فى السطور القادمة:

ـ حملات مكثفة لمتابعة التزام المحال العامة والمولات والمطاعم والمقاهي بمواعيد الغلق في التاسعة مساء .

ـ غلق جميع الحدائق والمتنزهات للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

ـ استمرار الحملات على المقاهى لمنع الشيشة .

ـ إلغاء الإجازات ورفع درجة الاستعداد بالديوان العام والأحياء خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة وربطها بغرف عمليات الأحياء ومديريات الخدمات لتقديم أفضل خدمة للمواطنين .

ـ تخصيص رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية 15496، 114 لتلقي شكاوى المواطنين عن اي مشكلات في الخدمات لحلها على الفور .

ـ رفع درجة الإستعداد للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة وعقوبات مشددة للمخالفين .

ـ رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية مع توفير الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية وخدمات الإسعاف .

ـ رقابة مشددة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع استغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقال.

ـ توفير كافة المقررات التموينية والبترولية والخبز والبوتاجاز ورقابة مشددة على الاسواق .

ـ استغلال إجازة العيد فى تكثيف أعمال النظافة .