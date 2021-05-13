شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: مهرجان إبداع أحد أهم آليات الدولة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق مهرجان إبداع في نسخته الثالثة لمراكز الشباب ولأول مرة للأندية الرياضية في مختلف المحافظات وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتتضمن مجالات التنافس في مهرجان “إبداع”، 12 مجالاً فنياً وأدبياً وثقافياً هى : التمثيل والغناء والعزف والمراسل الاذاعي والتليفزيوني والإنشاد الديني والترانيم .. والافلام القصيرة .. والفنون التشكيلية ..والابتكارات العلمية ..والشعر .. ولأول مرة: الموال الشعبي والتعليق الرياضي والمهارات الحركية .

ومن المقرر أن تشمل فعاليات مهرجان إبداع في نسخته الثالثة 3 مراحل وهي :

المرحلة الأولى : يتم خلالها تقديم الأعمال الخاصة بالمسابقة “أون لاين” وفقا للشروط على الموقع الرسمي للمهرجان وتم بدء استقبال الأعمال اعتبارا من أول مايو الجاري وتستمر عملية استقبال الأعمال حتى يوم 30 مايو .

المرحلة الثانية : تصفية الأعمال المتقدمة للمهرجان وتصعيدها للمرحلة النهائية من خلال لجنة المشاهدة لكل مجال وتصعيد عدد 120 متسابقا، بواقع 5 متسابقين لأعضاء مراكز الشباب و5 متسابقين لأعضاء الأندية الرياضية، فى كل مجال.

المرحلة الثالثة: التحكيم النهائي من لجان التحكيم باستديو خاص بالمهرجان وسيتم إذاعتها على قناة القاهرة والناس فى 14 حلقة .

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مسابقة إبداع والتي تحظى برعاية السيد رئيس الجمهورية أصبحت تمثل أحد أهم آليات الدولة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية بوجه عام خاصة في ظل التطور الكبير الذى شهدته المسابقة من خلال زيادة عدد مجالات التنافس وتنوعها فضلاً عن توسيع قاعدة المشاركين فيها من جميع محافظات الجمهورية من خلال مهرجان إبداع مراكز الشباب والأندية الرياضية .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن خطة الوزارة تتضمن خلال الفترة المقبلة تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والأنشطة المعنية باكتشاف الموهوبين في مجالات أخرى رياضية وثقافية وفنية ومن ثم إدماج هؤلاء الموهوبين في برامج تدريبية مكثفة وتقديم شتي أنواع الرعاية لهم.

وشهدت الأيام الماضية انطلاق الحملة الترويجية لمهرجان إبداع من خلال مختلف وسائل الإعلام واعلانات الشوارع وصفحات التواصل الاجتماعى.

جدير بالذكر أنه سيتم خلال الفترة المقبلة البدء في تصوير برنامج تليفزيوني من ١٤ حلقة يرصد كافة المنافسات ومراحل المهرجان بداية من التصفيات وحتى لحظة إعلان الفائزين .