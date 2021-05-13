بالصور.. محطة رمسيس بدون ركاب في أول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

خلت محطة رمسيس للسكك الحديدية، وهي المحطة الرئيسية للسكك الحديدية في مصر، من الركاب، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

ورصدت كاميرا "الخليج 365"، حالة الهدوء الشديد التي سادت المحطة على مدار اليوم، بعد أن سافر سكان الأقاليم على مدار الأيام الماضية، ومن ثم ينتظرون عودتهم عقب انتهاء أجازة عيد الفطر خلال الأيام المقبلة.

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل محطة رمسيس للسكك الحديدية، منذ أيام، وذلك في مستهل جولته لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالسكك الحديدية، واطمئن على سهولة حصول الركاب على التذاكر وعلى حوكمة دخول دخول الركاب الي المحطة وتفقد أرصفة 3 و4 و5 ولاحظ الوزير عدم ارتداء بعض الركاب في المحطة للكمامات .

ووجه بإلزام كافة الركاب بارتداء الكمامات داخل القطارات والمحطات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا، كما التقى بعدد من الركاب ودار حوار معهم حول استمرار خطة تطوير السكة الحديد.