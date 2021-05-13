السياحة: حصول 726 فندقا ثابتا و86 عائما على شهادة السلامة الصحية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حصول 29 فندقا ثابتا بخمس محافظات، و43 فندقا عائما على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، وذلك منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى الآن.

ومن جانبه، أوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 18 فندقا ثابتا بمحافظة البحر الأحمر منها 6 فنادق بمدينة سفاجا هي الأحلام، والجوهرة، وصباح الخير "سوليمار سومه بيتش"، وكورال جاردن، وستيلا بيتش، وشاطئ الشمس، و4 فنادق بمدينة مرسى علم هي: النكرى لاجونا بيتش، وأورينتال باي، وكونكورد مرسى علم، ووادي صبارة، و6 فنادق بمدينة الغردقة هي: هوليدايز، وجرافيتي " أوشن بيريز"، ودريم لاجون، ورويال الغردقة، وأوفر سي، ومجاويش ريكسوس، وفندقين بالقصير هما: روتس كامب، والمنجروف، بالإضافة إلى 5 فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي: كاترين بلازا، الباتروس شرم، والبارون بالم، وصن رايز مونتيماري، ولاجونا فيستا.

هذا بالإضافة إلى 4 فنادق بالقاهرة الكبرى هي: كارلتون، ونيتو كريس، وأوديون بالاس، والنيل جاردن، وفندق عرفة الجديد بمحافظة الغربية، وفندق ليالي العرب بمحافظة الفيوم.

كما أقرت لجان الفحص باستيفاء 37 فندقاً عائماً يعمل ما بين الأقصر وأسوان هم: ماجـيك 1و 2، ومـيراج 1، والمحروسة، وبوسـولاي، وسميراميس 1، وأدونيس، وجيزيل، وراداميس 2، وماي فلاور، ونايل بايونير 2، ونايل كويست، ونايل ستايل، وهاميس، وريفر أنوكيت، ونايل سرينتي، وإليسا، وتيرامار، وأوبرا ، وداركم، وليبرتي، وأفريكان دريمز، وبرنسيس أميرة، وكورال 1، وكورال 2، وحابي 5، ونايل جويل، وبابيروس، وليوناردو دافنشي، والجميلة، ومنتصر 1، ونايل أدميرال، ونايل كرنفال، وميس إيجيبت، والكحيلة، ولابوهيم، وآتون.

هذا بالإضافة إلى 3 فنادق عائمة بمحافظة سوهاج هي: ستيفاني، ونايل ستوري، ونايل إيليت، وفندقين عائمين بمحافظة أسيوط هما فلورانس، إيجيليكا، وعلاوة على الفندق العائم كوين إيزيس بمحافظة المنيا.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالي عدد الفنادق الثابتة الحاصلة على الشهادة المعتمدة منذ منتصف مايو 2020 وحتى الآن 426 فندقا ثابتا بـ 24 محافظة على مستوى الجمهوية، كما حصل 86 فندقا عائما منذ استئناف الفنادق العائمة لرحلاتها اعتبارا من 1 أكتوبر 2020 وحتى الآن على هذه الشهادة.

وأضاف أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق الثابتة والعائمة التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.​