بخدعة "التسول".. ضبط متهم بسرقة أجنبي في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة مصر القديمة القبض على متسول سرق حافظة نقود شخص يحمل جنسية دولة أجنبية.

بدأت تفاصيل الحادث، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بها أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وقرر بأنه حال سيره بذات المنطقة قام أحد الأشخاص باستيقافه ، وطلب منه مساعدته مستجدياً مبلغ مالي، وعقب قيامه بإخراج حافظة نقوده فوجئ بقيام الأخير بخطفها وبداخلها مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهم أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة "له معلومات جنائية") وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها وكذا سلاح أبيض "كتر".

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب على المواطنين عقب قيامه بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة وعقب ذلك يقوم بالاستيلاء على ما بحوزتهم بأسلوب "النشل ، المغافلة ، والخطف".

باستهداف مسكنه عثر بداخله على (كمية كبيرة من المسروقات، مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي - مجموعة من الشهادات البنكية).