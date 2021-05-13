بحوزته 5 هواتف.. أمن القاهرة يٌسقط لص المساكن بالساحل

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق والغرف السكنية بالمنطقة سكنه بأسلوب "المغافلة" وأمكن التوصل إلى عدد 2 من المجني عليهم.

محمد يوسف

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