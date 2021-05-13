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بحوزته 5 هواتف.. أمن القاهرة يٌسقط لص المساكن بالساحل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة المعينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط عاطل وبحوزته مبلغ مالي و5 هواتف محمولة مجهولة المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق والغرف السكنية بالمنطقة سكنه بأسلوب "المغافلة" وأمكن التوصل إلى عدد 2 من المجني عليهم.

وأضاف بأن باقي الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقات أخرى "جارى التوصل لمالكيهم".

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموه بالسرقة وأقرا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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