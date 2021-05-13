عفو رئاسي وشرطي.. الداخلية تعلن الإفراج عن 919 نزيلًا بالسجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الإفراج عن 919 نزيلًا بالسجون ما بين إفراج بالعفو الرئاسي وإفراج شرطي.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ .

قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج (بالعفو الرئاسي والشرطي)، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج المُبكر عن 919 نزيلًا (عفو، شرطي).

يأتي ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.