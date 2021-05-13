الاختيار 2.. كيف خلدت ملحمة رجال الظل أسماء شهدائها؟ (ملف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد ومحمد شعبان وطارق سمير:

على مدار شهر رمضان، سلَّط مسلسل "الاختيار2" الضوء على بطولات شهداء الشرطة في مواجهة الهجمات الإرهابية التي ارتفعت وتيرتها عقب ثورة 30 يونيو 2013 من جانب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمات إرهابية برزت آنذاك على رأسها "أنصار بيت المقدس" و"أجناد مصر" و"حسم" وغيرها.

جانبٌ آخر تطرق إليه المُسلسل وهو إبراز انشقاق 6 ضباط بقطاع الأمن المركزي وتشكيلهم خلية إرهابية لمحاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي وهروبهم إلى "ولاية سيناء" عقب فشلهم ثم قيادتهم الهجوم على كمين البرث الذي أسفر عن استشهاد قائد الكتيبة 103 صاعقة العقيد أحمد منسي ورجاله الأبطال.

في "الخليج 365" حاولنا خلال 30 يومًا تناول بطولات رجال الشرطة وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب الغاشم وكذلك رصد تحولات الضباط المنشقين من صفوف الوطن إلى إمارة داعش وذلك من واقع أوراق التحقيقات في القضايا المُختلفة.

اغتيال محمد مبروك

الإرهابي "أبوعبيدة".. قصة العقل المُدبر لاغتيال الشهيد محمد مبروك

مبروك" افتدى الوطن و"عويس" اختار المال.. قصة اغتيال ضابط الأمن الوطني بوشاية من صديقه

بائع شرائط لم يقرأ كتابًا.. من هو العقل المدبر لاغتيال العقيد محمد مبروك؟

مذبحة كرداسة

تنبأ بوفاته قبل يومين.. اللواء مصطفى الخطيب أول شهداء "مذبحة كرداسة" (بروفايل)

بعد ظهوره في "الاختيار 2".. اللواء محمد جبر تمسك بالعهد فنال الشهادة بـ"مذبحة كرداسة"

الضباط الخونة

الباكوتشي.. قصة ضابط مفصول أسس "خلية الضباط الستة" لمحاولة اغتيال السيسي

من كابول إلى سمنود.. ما قصة طبيب الأسنان مع "الضباط المنشقين" في "الاختيار 2"؟

الصعود إلى الهاوية.. حنفي جمال وشريكيه من "العمليات الخاصة" إلى داعش

أجناد مصر

همام عطية.. مسيرة تاجر دواجن أسس تنظيم "أجناد مصر"

مأمورية الواحات

من ليبيا إلى صحراء مصر.. أسرار خلية الضابط المفصول وما جرى في "مأمورية الواحات"

"بتقاتل لآخر لحظة".. كيف كشفت التحقيقات بطولة أحمد شوشة؟