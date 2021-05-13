شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ٣ فوتوسيشن بمدينة الباجور لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب السيد حسن عبدالعال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمنوفية، الخميس، إنه تم غلق عدد ٣ فوتو سيشن بمدينة الباجور، وذلك لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد لوجود تجمعات بهم.

وأضاف «عبدالعال» أن الحملات التفتيشية مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات وغلق الحدائق العامة.