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غلق ٣ فوتوسيشن بمدينة الباجور لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا (صور)

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ٣ فوتوسيشن بمدينة الباجور لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب السيد حسن عبدالعال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمنوفية، الخميس، إنه تم غلق عدد ٣ فوتو سيشن بمدينة الباجور، وذلك لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة لوجود تجمعات بهم.

وأضاف «عبدالعال» أن الحملات التفتيشية مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات وغلق الحدائق العامة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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