شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«السيلفي والبالونات».. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الآلاف من أهالي الإسكندرية صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم الخميس، وشهدت المساجد التي خصصتها وزارة الأوقاف –التي تصلى بها الجمع- توافد المئات من المصلين عقب صلاة الفجر مرددين تكبيرات العيد وسط مظاهر من البهجة بفتح المساجد بعد ان كانت مغلقة في العام الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا

كانت مديرية الأوقاف بالاسكندرية، أكدت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد بكل صرامة بارتداء الكمامات والتباعد اصطحاب سجادة الصلاة الخاصة لكل مصلى، وعلى الرغم التنبيه بمنع النساء والأطفال من أداء صلاة العيد إلا أن معظم مساجد الإسكندرية شهدت توافد أسر كاملة لأداء الصلاة. وحرصوا على التقاط صور «السيلفي» ورفع البالونات الملونة عقب الصلاة .

وشهد كورنيش الاسكندرية وخاصة بمنطقة وسط البلد، توافد العشرات من المواطنين، عقب الصلاة الذين فضلوا تناول طعام الإفطار على سور الكورنيش وإلتقاط الصور التذكارية.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ ومنع إقامة أي احتفالات وفعاليات جماهيرية خلال أيام العيد، والاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، مشددًا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وشدد محافظ الإسكندرية على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات المشتركة للرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها، والعمل على مدار 24 ساعة، للتأكد من توفير السلع التي يشتد الطلب عليها، وكذلك المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وناشد محافظ الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين، مشددا على اتخاذ عقوبات رادعة حال عدم تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات وفعاليات جماهيرية

وأكد محافظ الإسكندرية على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الفرعية في جميع المديريات والجهات الخدمية لاستقبال كل الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة والتعامل الفورى معها. وأضاف أن غرفة عمليات المحافظة في تلقى الشكاوى والبلاغات على مدار اليوم على أرقام تليفونات (034234131_ 034234132 _034234133_034234134_034234135 _ 034234136 _034234137) أو الخط الساخن من أي تليفون أرضى 114.

بـ "السيلفي والبالونات" .. الآلاف يؤدون صلاة العيد بالإسكندرية وسط أجواء إحتفالية

بـ "السيلفي والبالونات" .. الآلاف يؤدون صلاة العيد بالإسكندرية وسط أجواء إحتفالية