شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي للتهنئة بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والذي تقدم بالتهنئة للرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والأمن والاستقرار.

جاء ذك حسبما ذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.