شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يهنئ رجال الشرطة بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، التهنئة إلى رجال الشرطة بعيد الفطر المبارك، وذلك أثناء الزيارة التي قام بها إلى ادارة قوات أمن بورسعيد حيث كان في استقباله اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، واللواء حسني عبدالعزيز، نائب مدير الأمن

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، حرصًا على صحة المواطنين، وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار والتصدى للخارجين عن القانون.

وأضاف محافظ بورسعيد أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار ومعاونة الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة المواطنين وأمنهم.

محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد ويهني رجال الشرطة بعيد الفطر المبارك

محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد ويهني رجال الشرطة بعيد الفطر المبارك