شكرا لقرائتكم خبر عن حار نهارًا ونشاط للرياح.. حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة ثاني أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقيةـ وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شماية غربية .. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 18

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 28 17

طنطا 34 18

شبين الكوم 34 18

دمنهور 31 18

بلطيم 27 17

مطروح 25 15

السلوم 27 14

سيوة 34 16

بورسعيد 27 19

دمياط 27 18

الزقازيق 34 18

المنصورة 33 17

الاسماعيلية 34 18

السويس 34 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 33 21

نخل 32 15

نويبع 37 22

طابا 33 19

كاترين 32 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 35 19

بني سويف 36 20

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 33 23

قنا 38 24

الأقصر 39 24

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبوسمبل 38 24

الوادي الجديد 38 18

شلاتين 34 24

أبورماد 34 24

حلايب 33 25

رأس حدربة 32 25