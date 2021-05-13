شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس السيارات المحملة بالأقماح أمام شون إسنا بسبب إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة إسنا تكدس وتزاحم السيارات المحملة بالقمح انتظارًا لفتح الشون والصوامع والبناكر أبوابها عقب انتهاء الإجازة المقررة يومي الخميس والجمعة على أن تبدأ فتح أبوابها السبت مطلع الأسبوع الجديد

وتراصت السيارات المحملة بالأقماح أمام الشون والصوامع في طابور طويل لحجز أماكنها انتظارًا لعودة العمل وصعوبة الرجوع بها إلى قراهم وعمل تناوب بينهم للتواجد مع حمولاتهم المتواجدة داخل سيارات النقل

من جانبه، أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، في تصريحات له، عن توريد 10 آلاف طن، و347 كيلو قمح محلي للصوامع والبناكر في مركزي إسنا وأرمنت بجنوب الأقصر، حتى أمس الأربعاء، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن يومي الخميس والجمعة إجازة رسمية، للشون والصوامع بمركزي إسنا وأرمنت، موضحًا معاودة العمل بوم السبت على أن تعاود اللجنة الخماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزيني وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية والتأكد من سلامة القمح ومطابقته للمعايير المطلوبة ورفض الأقماح المخلوطة بالمستورد أو القديم.