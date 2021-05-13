شكرا لقرائتكم خبر عن «صقر» يدعو أبناء المحافظة بالتكاتف أجل تطوير وتنمية السويس: «تستحق كل اهتمام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بمكتبه، الخميس، اللواء محمد الألفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، وقيادات مديرية الأمن، ولفيف من أبناء السويس من مختلف فئات شعب السويس منهم ممثلي النقابات والجمعيات الأهلية والقيادات التنفيذية والشعبية وبعض ممثلي الأحزاب السياسية والشباب والرياضة والتموين والصحة والتربية والتعليم ورؤساء وممثلي الأحياء لتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطرالمبارك

كان في استقبال أهالي السويس والقيادات الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، والأستاذ خالد سعداوي، السكرتيرالعام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما التقى المحافظ رجال الدين الإسلامي والمسيحي وعلى رأسهم الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف، وقيادات مديرية الأوقاف، وأسقف السويس والأب إسحاق بشاي، راعي كنيسة الراعي الصالح، وعدد من قيادات الكنيسة بالسويس.

واسقبل محافظ السويس كلا من النائب أحمد خشانة والنائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة أعضاء مجلسي الشيوخ والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب، كما استقبل كلا من رؤساء الأحياء ومديري المديريات والأحزاب السياسية.

وعلى هامش لقاءات المحافظ مع أبناء السويس بمختلف مواقعهم قيادة وشعبًا للتهنئة بعيد الفطر المبارك، دار حوار دعا فيه اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أبناء المحافظة بالتكاتف أجل تطوير وتنمية السويس، لأنها محافظة تستحق كل اهتمام في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ على جميع المهنئين بأهمية التوعية المستمرة لمواجهة فيروس كورونا من أجل صحة المواطنين.