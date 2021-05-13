شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير السياحة: 726 فندقا ثابتا و86 عائما حصلوا على شهادة السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل منذ بداية العام الجارى ٢٠٢١ وحتى الآن، ٢٩ فندقا ثابتا بخمسة محافظات و٤٣ فندقا عائما على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

ومن جانبه، أوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ١٨ فندقا ثابتا بمحافظة البحر الأحمر منها ٦ فنادق بمدينة سفاجا و٤ فنادق بمدينة مرسى علم و٦ فنادق بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى ٥ فنادق بمحافظة جنوب سيناء، و ٤ فنادق بالقاهرة الكبرى وفندق بمحافظة الغربية، وفندق بمحافظة الفيوم.

كما أقرت لجان الفحص باستيفاء ٣٧ فندقاً عائماً يعمل ما بين الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى ٣ فنادق عائمة بمحافظة سوهاج وفندقين عائمين بمحافظة أسيوط، علاوة على فندق عائم بمحافظة المنيا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة المعتمدة منذ منتصف مايو ٢٠٢٠ وحتى الآن 726 فندقا فى 24 محافظة علي مستوى الجمهورية، كما حصل ٨٦ فندقا عائما على الشهادة منذ استئناف الفنادق العائمة لرحلاتها اعتبارا من ١ أكتوبر ٢٠٢٠ وحتى الآن علي هذه الشهادة.

وأضاف أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق الثابتة والعائمة التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.