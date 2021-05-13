شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 209 رحلة جوية لنقل أكثر من 20679 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس على مدار 24 ساعة، 209 رحلات جوية إلى عدة وجهات ينقل خلالها أكثر من 20679 راكبا ما بين سفر ووصول.

وقالت مصادر إن المطار سيستقبل اليوم 103 رحلة على متنها 10549 راكبا، فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 106 رحلات على متنها 10130 راكبا.

وحسب المصادر فإن وجهات السفر تشمل نيويورك تورنتو لندن باريس فرانكفورت ميونخ موسكو أثينا روما البحرين تونس جوهانسبرج أسطنبول بوخارست الدوحة أمستردام دمشق أكرا البحرين جده المدينة إنجمينا أديس أبابا دمشق نيروبى لاجوس بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى الخرطوم عدن رأس الخيمة تونس.

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو أمستردام فيينا دبى البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا دبى الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن الخرطوم بيروت

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .