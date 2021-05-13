شكرا لقرائتكم خبر عن الرى ترفع الطوارئ القصوى خلال إجازة العيد وغرف عمليات لمتابعة حالة الرى على مدار 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، رفع حالة الطوارئ القصوى خلال اجازة عيد الفطر، و تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة.

وتتضمن الطوارئ تكليف مهندسى الرى بالمراكز المختلفة بالمرور الدورى على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار، ليتمكن المزارعون من رى أراضيهم بشكل منتظم خاصة أن المزارعون سيبدأون فى زراعة الأرز بعد انتهاء شهر رمضان.

أوضح الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة أنه تم تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة عمليات مركزية، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، ووضع وحدات رفع طوارئ عند مواقع محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد العظيم أن هناك لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات، وكذلك محطات الرفع لشبكة الرى، ومحطات مياه الشرب فى مختلف المحافظات، علاوة على غرفة عمليات من حماية النيل ، لمتابعة التعديات على المجارى المائية، وتحرير محاضر لأى أعمال تعد تقع خلال أيام العيد، وتخصيص رقم ساخن لتلقى الشكاوى.

وأشار عبد العظيم إلى أنه تم تنظيم عمل نوباتجيات لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات والإدارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها وتجهيز المعدات المتوفرة بإدارات الرى للاستعانة بها عند الضرورة، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على المياه و تخزين المياه فى البرك بنهر النيل للاستفادة منها فى الرى بعد انتهاء فترة العيد.

وأعلن المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء الانتهاء من اجراء برامج الصيانة الوقائية لجميع محطات الرى والصرف وتجهيزها للعمل بكامل طاقتها خلال اجازة العيد، ورفع أقصى درجات الاستعداد بجميع محطات الطلمبات على مستوى الجمهورية وكذلك التأكيد على جاهزية مراكز الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية لمواجهة اى مشاكل يمكن أن تحدث خلال هذه الفترة.

أضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إقليم و نوبتجيات عمل بكل إدارة عامة للصرف لمتابعة مناسيب المياه بالمصارف وحالة الجسور والتأكد من إستقرار حالة المصارف ومحطات الصرف وذلك على مدار الساعة والتأكد من جاهزية معدات الطوارىء وسائقيها والاستعداد للتحرك إلى مواقع الأزمات فور الإبلاغ.

وأشار رئيس المصلحة إلى أنه تم توزيع بعض معدات الطوارىء والإمكانيات الأخرى بأماكن قريبة من المواقع الحرجة، إضافة إلى التأكد من حالة السحارات ونظافتها وأماكن الاختناقات، والمتابعة المستمرة مع الإدارات المركزية للموارد المائية والرى والإدارات العامة للرى المختصه لإحكام غلق نهايات الترع وخفض مناسيب المياه.