شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: شركة سعودية ترغب في تدريب عمالة مصرية تتوافق مع نشاطها مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة لمصر بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى التواصل مع شركة سعودية أبدت رغبتها فى تدريب العمالة المصرية التى تتوافق خبرتها فى مجال تصنيع المواد الغذائية مجانا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتى فى إطار متابعة الوزير على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى الخارج، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا".

وقال المتحدث الرسمي، إن الوزير تلقى تقريرا من وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أشار فيه إلى أنه بالاتصال والتواصل مع الشركات السعودية، ومنها مجموعة شركات أعلنت عن رغبتها لاستقبال وتدريب العمالة المصرية التى تتوافق خبرتها مع نشاط الشركة التى تعمل فى مجال تصنيع المواد الغذائية.

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة: إن الشركة اشترطت فى كافة المرشحين المتقدمين للتدريب، أن تتوافر لديهم إقامة نظامية، لا يوجد لدى المرشح بلاغات هروب، وإصدار التصاريح اللازمة من وزارة الموارد البشرية بالمملكة، والتى تضمن عدم ونوع الشركة فى مخالفة حال تواجد المرشح بالتدريب لديها، ولا تلتزم الشركة بسداد أى مقابل مالى للمتدرب طوال فترة التدريب.