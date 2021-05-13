شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة التنفيذية بالقاهرة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية أمام الحدائق والكورنيش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت محافظة القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، كورنيش النيل بالقاهرة،لمنع التجمعات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، وذلك فى أول أيام عيد الفطر المبارك، كما أغلقت الحدائق المتنزهات، أمام الجمهور.

ونشرت قوات الشرطة عدد من الحواجز الحديدية بطول الكورنيش وكذلك ممشى أهل مصر، لمنع الانتظار والتجمعات بالكورنيش، كما تم نشر قوات الشرطة أمام الحدائق لتنفيذ الغلق.

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، خلال جولته على الحدائق، أن الدولة ستطبق الإجراءات الإحترازية بكل حزم حرصًا على صحة المواطنين ، مشيرا إلى أنه سيتم شن حملات مسائية اليوم بشكل مكثف وطوال ايام العيد لمنع الشيشة من المقاهى والزام الجميع بمواعيد الغلق المقرره.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية ، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالغلق فى التاسعة مساء ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

















وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق رقمى الخط الساخن 15496 ، و114 والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور .

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين .