شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: مد ساعات التشغيل للثانية صباحا مستمر حتى نهاية إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان ومد ساعات التشغيل اليومية حتى الثانية صباحا حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، بحيث تصل ساعات تشغيل المرفق إلى 21 ساعة يوميا، على أن يعود التشغيل بالمواعيد الطبيعة التي تنتهى الواحدة صباحا بعد إجازة العيد.

وتشمل جداول التشغيل قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا ، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا ، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35 صباحا ، و للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15 صباحا ، من محطة العتبة الساعة 12:55 صباحا .

كما تتقابل القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة انور السادات الساعة 1 صباحا، وتتقابل القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 صباحا، بحيث يتم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة لتصل إلى ( 1473) رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق.

ويشمل جداول تشغيل الخط الأول حلوان - المرج الجديدة قيام ( 510) رحلات يوميا، وعدد رحلات الخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب إلى (612) رحلة يوميا، وعدد رحلات الخط الثالث العتبة - عدلى منصور إلى (351) رحلة.

وتضمنت جداول تشغيل المترو في رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث.