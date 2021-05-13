شكرا لقرائتكم خبر عن غلق الحدائق والمتنزهات خلال عيد الفطر بسبب كورونا في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة دسوق إجراءات أمنية مشددة حيث تم غلق الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل وتم غمر الحدائق بالمياه وخلوها من المعيدين، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ و تحت إشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق

وأكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنها شددت على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محافظ كفر كشيخ

بمتابعة الإجراءات الاحتزارية من خلال غرف العمليات المشّكلة من نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والأحياء والأجهزة المعاونة على مدار الساعة ورصد أي مخالفات ومتابعة سير المرافق مع متابعة إجراءات غلق جميع الحدائق العامة والمنتزهات ومنع الرحلات النيلية خلال العيد وذلك منعًا للاختلاط والتزاحم، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وغلق الحدائق والمتنزهات بالمدينة خاصة حديقة صنعاء،كما قرر هاني عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم غلق الشواطئ الستة للمصيف وعدم استقبال رواد المصيف خلال العيد ضمن إجراءات مواجهة كورونا