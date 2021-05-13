شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يطمئن من المحافظين على تطبيق إجراءات كورونا أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع المحافظين على مدار أول أيام عيد الفطر المبارك، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأجري الوزير، اتصالات هاتفية مع عدد من المحافظين لمتابعة غلق المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، ومنع أي تجمعات للمواطنين، مؤكدا على توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بالاسواق واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق ورفع حالة الإستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، إن المحافظين قاموا بجولات ميدانية عقب صلاة عيد الفطر لمتابعة الأوضاع بالمحافظات على الطبيعة وخاصة المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة كل عام في أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن هناك تعاون وتنسيق بين القيادات المحلية بالمحافظات ومديري الأمن والجهات المعنية لتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وذلك بكل حزم ومنع أي تجمعات للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك إغلاقاً كاملاً لكافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات، ويقوم المحافظين والقيادات المحلية بمتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة في مناطق الكورنيش، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم في نطاق عملهم لمتابعة الموقف أولاً بأول ومنع أي تجمعات.

وناشد المواطنين في كافة المحافظات الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وآمنهم والإحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل، مجددا التأكيد على المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمقاهي والكافيهات والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة التاسعة مساءً، لافتًا إلى أهمية عدم التهاون مع مخالفى الإجراءات الاحترازية لكورونا خاصة عدم إرتداء الكمامات الواقية وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المقاهى والكافيهات التي تقدم الشيشة للمترددين عليها.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بإستغلال أجازة العيد ومواعيد الغلق خلال تلك الفترة والاستمرار في جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

وأكد، ضرورة رصد أي مخالفات للبناء أو التعديات على أراضي وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والقيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد.

وأوضح «شعراوي»، ان غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة تتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي طوارئ، كما تتلقى الوزارة الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة «صوتك مسموع» من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

