شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحرم أهالي المنيا من أطول كورنيش في مصر للعام الثاني علي التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للعام الثاني على التوالي تحتفل محافظة المنيا، بعيد الفطر المبارك، بدون بهجة كورنيش النيل المميز جدا في المنيا، حيث يعد أطول كورنيش للنيل في مصر والممتد بطول 35 كيلومترا وبعرض مائة متر، والذي خلا هذا العيد أيضا من تجمع الأسر والأصحاب من المنيا والمدن المجاورة، للاحتفال بالعيد .

تقول فاطمة محمود، موظفة من أهالي المنيا، إن الكورنيش هو ملتقى الجميع وطعم اللمة في المناسبات والفسحة الرخيصة لأطفال الناس البسطاء بدون رسم دخول، مؤكدة أن الحرمان منه صعب.

ويتحسر محمد حامد، من أهالي المحافظة، على وضع الكورنيش والسكون فيه في العيد والمناسبات منذ ظهور الفيروس اللعين، وهو ينظر من شرفة منزله المطل على النيل، أن كورنيش النيل هو ملتقى طعم كل مناسباتنا واعيادنا، حتى في اللقاءات الفكرية والدينية.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم إلغاء كافة الفعاليات والتجمعات، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير التنمية المحلية، وذلك استمرارا في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته، ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا والالتزام بكافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن.

يذكر أنه تم الانتهاء من تطوير الكورنيش، على 3 مراحل، عام 2019، بطول 735 مترا، وبتكلفة تجاوزت 15 مليون جنية، عقب زيارة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء للمحافظة في سبتمبر من نفس العام، وذلك لخدمة أهالي المحافظة باعتباره متنفساً أساسياً للمواطنين، إلى جانب تقديم مستوى عالٍ من الخدمات أمام زائري المحافظة.

وشهد كورنيش المنيا زيارة 3 رؤساء جمهورية، و7 رؤساء حكومات، والعشرات من الوزراء، وهو ملتقى دائم للمواطنين في المناسبات، واهتم المسؤولين بإعادة تطويره أكثر من مرة.