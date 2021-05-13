شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستقبل أسقف مطرانية الزقازيق ومنيا القمح وراعي الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأكيداً على أواصر المودة والمحبة التي تجمع بين عنصري الأمة من مسلمين وأقباط، إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأب سمعان صبحي راعي الكنيسة الكاثوليكية والوفد الكنسي المرافق لهما، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع، متمنيين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

أعرب محافظ الشرقية عن شكره وامتنانه لزيارة الإخوة الأقباط وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك، للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم، وقال إن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور فنشارك الأقباط فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة.