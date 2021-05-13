شكرا لقرائتكم خبر عن بالرغم من كورونا.. إحياء مظاهر العيد في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحرص أهل البادية في محافظة شمال سيناء على إحياء مظاهر عيد الفطر المبارك بالرغم من الظروف التي شهدتها محافظة شمال سيناء خلال السنوات الماضية وظهور فيروس كورونا المستجد

قال الباحث في التراث السيناوي، حسن سلامة، إن عيد الفطر المبارك يبدأ مع صلاة العيد، والتي تصلي في الأراضي الفضاء في الصحراء الشاسعة وتحت ظل الأشجار، ثم يستقلون الإبل بعد تزيينها لتبادل التهاني والمعايدات، وعندما يذهب البدوي مستقلًا جمله إلى الأهل والأحباب والأصحاب للتهنئة بالعيد، يأخذ الجمل في الجري أمام المقعد «الديوان» ذهابًا وإيابًا تعبيرًا عن الفرح بالعيد، مختلطًا بأصوات الزغاريد التي تطلقها نساء القبيلة فرحًا وبهجة بالعيد، وارتفاع الرايات البيض على المقعد، وبعد المرور أمام المقعد ثلاث مرات ينيخ الجمل، ويسلم عليهم، قائلًا: «من العيادين» و«عيدكم مبارك» و«وجعلكم الله من عوداينه».

وأضاف سلامة، أن العيد في بادية سيناء يستمر على مدار 3 أيام متتالية، حيث يطلق البدو على اليوم الأول «الرأس» أو «يوم العيد» واليوم الثاني يطلق عليه البدو «ثنو العيد»، واليوم الثالث «ثلاث العيد»، وخلال الأيام الثلاثة يوزع البدوي العيدية على الأطفال الصغار، أما نقودًا أو حلوي.

وأشار سلامة إلى أنه خلال أيام العيد كان يعقد «العيد» وهو مكان واسع أشبه بالسوق، يجتمع فيه البدو ومعظمهم من صغار السن والشباب لممارسة ركوب الإبل والخيل وتنظيم سباقات الجري والألعاب التراثية، وفي الليل تقام فيه حفلات السمر والغناء والدحية وهي لون من ألوان الفن السيناوي، لافتًا إلى أن الظروف التي تمر بها شمال سيناء تسببت في اختفاء مظاهر العيد، كما أن كورونا أجبرت البدو على السلام بالعين وعدم التعانق والتقبيل للتهنئة بالعيد.