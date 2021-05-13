شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يوزع الحلوى على فرق تطعيم المواطنين بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمركز ومدينة الزقازيق، أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وخاصة أيام الراحات والعطلات الرسمية.

قام وكيل وزارة الصحة بالمرور على الفرق الثابتة بمكتب صحة ثان الزقازيق، والفرق المتحركة بدار المناسبات بقرية كفر الهراوي بمركز الزقازيق، لمتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وتهنئة المواطنين والفرق الطبية بعيد الفطر المبارك، وقام خلال زيارته بتوزيع الحلوي على المواطنين والعاملين احتفالا بتلك المناسبة العطرة، مقدماً الشكر للفرق الطبية، على الجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتم التأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.

كما قام وكيل الوزارة بنفسه بتطعيم أحد العاملين بالقطاع الصحي بلقاح كورونا بناء على رغبته، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، ومن قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد «مسعود» أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مشيراً إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.