شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقدم كحك العيد هدية لمصابي كورونا بمستشفى عزل الباجور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية جولته في أولى أيام عيد الفطر المبارك بزيارة مستشفى عزل الباجور وذلك لتقديم التهنئة لمصابي فيروس كورونا والأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى ووكيل وزارة الصحة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور

حيث قام المحافظ بتوزيع كحك العيد على مصابي كورونا والأطقم الطبية واطمأن من تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لهم ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية حفاظًا على الصحة العامة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار دعم مصابي فيروس كورونا والتخفيف عنهم والوقوف على تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وبعث رسالة طمأنينة للمواطنين بأن الوضع حتى الآن مطمئن داخل المحافظة، مشيداً بدور الأطقم الطبية كونهم خط الدفاع الأول لما يقومون به من دور وطني وبطولي في هذه المرحلة الحرجة لتداعيات كورونا

وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بصرف مكافأة مالية لإحدى الممرضات لتفانيها وإخلاصها في العمل وتقديم الدعم النفسي للمرضى، وفى لفتة طيبة قدم محافظ المنوفية التهنئة لأطقم التمريض بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض أمس الموافق 12 من مايو الحالي، مشيرًا إلى دورهم في هذه المرحلة والتضحيات الجليلة التي تبذلها أطقم التمريض ومن جانبهم أعربوا عن سعادتهم بهذا التقدير مؤكدين استعدادهم الدائم للتضحية

من جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء بالمنظومة الصحية باعتبارها أولى اهتماماته ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة للنهوض بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم لمواطني المحافظة مشيرًا إلى أنه على أنه لا يدخر جهدًا في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى واتخاذ كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا