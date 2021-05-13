شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعد على أرض زراعية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عبد الله عاشور بهدم بناء مخالف على أرض زراعية تم بناؤه فجر اليوم وذلك فى صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان قد قام احد المواطنين بقرية المحاميد بحرى بالبناء المخالف على أرض زراعية على مساحة ١٧٥ متر؛ مستغلا إجازة العيد ولكن موظفى الوحدة المحلية لمركز ارمنت كانوا على يقظة. وتم هدم البناء المخالف بمعدات مجلس المدينة واشرف على عملية الهدم رئيس القرية ومسئول التنظيم ومشرف الجمعية الزراعية.