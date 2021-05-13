شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 8 محال تجارية ومقهى ورفع 35 حالة إشغال بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، قام مساء أمس، بجولة تفقدية بمركز ومدينة سنورس، رافقه خلالها الأستاذ محمود هاشم رئيس المركز، بالتنسيق مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك تفقد حالة النظافة العامة، ورفع الإشغالات من شوارع مدينة سنورس، وأسفرت الجولة عن غلق 4 محال تجارية لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية، كما تم تحرير ١٠ مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع 35 حالة إشغال متنوع لتيسير حركة السير والمارة في شوارع المدينة.

كما قام السكرتير العام يرافقه أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحملة مساء أمس شملت مناطق النويري، والمسلة، ودلة، وشارعي جمال عبد الناصر، وسعد زغلول، بمدينة الفيوم، أسفرت الحملة عن غلق 2 محل ملابس، ومحل عطور، بمساكن النويري، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة في التاسعة مساءً، وغلق وتشميع مقهى بشارع جمال عبد الناصر لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.