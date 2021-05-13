شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستقبل الأنبا " إسطفانوس" أسقف ببا لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الخميس، نيافة الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وذلك في حضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتقدم الأنبا اسطفانوس بالتهنئة للمحافظ وكل أبناء بني سويف بحلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته بأن يديم الله نعمة الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار لوطننا الغالي مصر، وأن يعيد مثل تلك المناسبات والأعياد الدينية والوطنية على المصريين بكل الخير والمحبة.

فيما أعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة لنيافة الأنبا اسطفانوس وحرصه على تقديم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدًا على أن الوحدة الوطنية هي مبادئ متجذرة وخلق أصيل راسخ في وجدان ووعي الشعب المصري على مر التاريخ، مشيرًا إلى أهمية التكاتف والترابط بين نسيج الوطن الواحد في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء مصرنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي ذات السياق، حرص عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وبعض التنفيذيين ومديري الإدارات والعاملين بديوان عام المحافظة على تهنئة المحافظ بعيد الفطر، معبرين عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان ومزيد من التقدم والرخاء والازدهار.