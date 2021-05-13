شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق القناطر خالية من رواد عيد الفطر تطبيقًا لإجراءات الحد من انتشار كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلت حدائق وشوارع القناطر الخيرية من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة خوفًا من انتشار فيروس كورونا فيما نفذ رؤساء المراكز والمدن بباقي أنحاء المحافظة حملات للتأكد من منع تجمعات المواطنين.

وشهد كورنيش النيل والحدائق في مدينة القناطر «منتجع الغلابة» خلوها من رواد العيد ومظاهره في أول أيام عيد الفطر حيث تم الإغلاق التام لكورنيش النيل والحدائق والمتنزهات بالقناطر بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتحت إشراف اللواء محمد سالم، رئيس المدينة، حيث شهدت القناطر إجراءات أمنية مشددة وغلق الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل وتم غمر الحدائق بالمياه وخلوها من المواطنين.

وأكد اللواء محمد سالم رئيس المدينة أنه شدد على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات المحافظ، بمتابعة الإجراءات الاحترازية من خلال غرف العمليات المشكلة من نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والأحياء والأجهزة المعاونة على مدار الساعة ورصد أي مخالفات ومتابعة سير المرافق، مع متابعة إجراءات غلق جميع الحدائق العامة والمنتزهات ومنع الرحلات النيلية وذلك منعًا للاختلاط والتزاحم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف «سالم» أنه قرر غلق كل الحدائق والمتنزهات بالمدينة أمام أي زائرين طوال أيام عيد الفطر المبارك لمنع التجمعات للمواطنين، سواء داخل الحدائق أو على الكورنيش للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقال رئيس المدينة إنه تم تشكيل لجان متابعة طوال إجازة العيد للمرور على الكورنيش والحدائق لضبط أي مخالفات علاوة على نهر النيل وأماكن نزول بعض المواطنين للاستحمام في المياه بالمخالفة ما يعرض حياتهم للخطر، حيث تم وضع لافتات تحذر من النزول للاستحمام للشباب والصبية حتى لا تحدث وقائع غرق لهم ويمر العيد بسلام على الجميع.

فيما خلت حدائق وكورنيش العاصمة بنها من المواطنين وتم غمرها بالماء ليلاً لعدم تجمع المواطنين حفاظًا على صحتهم.

وقال المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها، إنه تقرر غلق كورنيش بنها تماما أمام المواطنين ومنعهم من التجمعات علية خلال فترة العيد تنفيذا للقرارات الصادرة بمنع التجمعات حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بكورونا.

حدائق القناطر خالية من مظاهر ورواد العيد

حدائق القناطر خالية من مظاهر ورواد العيد

حدائق القناطر خالية من مظاهر ورواد العيد