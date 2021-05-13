شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يزور مستشفيات العزل لتهنئة مرضى كورونا بعيد الفطر المبارك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الخميس، مرضى فيروس كورونا المستجد بقسم العزل بمستشفى حميات نجع حمادي لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك والاطمئنان على حالتهم الصحية ورفع الروح المعنوية لهم للتغلب على المرض والشفاء منه، ورافقه حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

اطمئن محافظ قنا من المرضى على حالتهم الصحية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم ومدى انتظامهم في تناول الأدوية طبقًا لبروتوكول العلاج الذي اعتمدته وزارة الصحة، مُتمنيًا الشفاء العاجل لهم، ووجه بضرورة تقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تمام شفائهم.

وأكد «الداودي» أن جميع المستلزمات الطبية والأدوية وكذلك أسطوانات الأكسجين متوفرة بكميات مناسبة، مضيفًا أنه يوجد لجنة مُشكّلة من قِبل المحافظة للمرور على مستشفيات العزل بشكل يومي لمتابعة انتظام سير العمل بها ورصد أي نقص مُحتمل فى المستلزمات الطبية والأدوية وإعداد تقرير بها حتى يتسنى للأجهزة المعنية توفيرها.

وجدد «الداودي» مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن يرفع البلاء والوباء.

محافظ قنا يزور مرضى كورونا لتقديم التهنئة بالعيد

محافظ قنا يزور مرضى كورونا لتقديم التهنئة بالعيد

محافظ قنا يزور مرضى كورونا لتقديم التهنئة بالعيد

محافظ قنا يزور مرضى كورونا لتقديم التهنئة بالعيد