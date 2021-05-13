شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على الحدائق وكورنيش النيل والمقابر للتأكد من غلقها بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بالاشتراك مع مركز شرطة إسنا، صباح اليوم الخميس، بقيادة إبراهيم عبده نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، ومختار عبد المنعم مدير قسم الإشغالات بالمركز ومسؤول رخص المحلات، والنقيب محمود صقر معاون مباحث المركز، حملة مكبرة للمرور على المقابر وكورنيش النيل والحدائق والمنتزهات العامة، للتأكد من خلوها من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك.

مدينة اسنا

وكثفت قوات الأمن بقيادة اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبو عايد مأمور مركز شرطة إسنا، من تواجدها على كورنيش النيل والحدائق والمنتزهات العامة في مدينة إسنا، وأغلقت المداخل بالحواجز والمتاريس لمنع دخول المواطنين إليها.

مدينة اسنا

ومنعت قوات الأمن أعداداً كبيرة من الأهالي من التوافد على المقابر والمدافن، لمنع زيارات وتجمعات المواطنين إليها وغلق مداخلها أيضاً، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

مدينة اسنا

مدينة اسنا

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.