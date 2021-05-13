شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد مركز تلقي لقاح كورونا بمنوف.. ويشيد بمستوى الخدمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الخميس، جولته التفقدية في أول أيام عيد الفطر المبارك بتفقد مركز تلقى لقاح كورونا بمستشفى حميات منوف لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وناشد جموع أهالي وأبناء المحافظة بضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح حرصًا على صحتهم وسلامتهم، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وحرص محافظ المنوفية على متابعة العمل داخل المركز ومتابعة المسارات التي يمر بها متلقي اللقاح بالمركز بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني وكذا الاطمئنان على مدى توافر كل الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من نقل العدوى، كما استفسر من المواطنين عن آلية التسجيل لتلقى اللقاح وشدد بضرورة تنظيم سير العمل بالمركز وحسن استقبال ومعاملة المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه قد تم التوسع في عدد مراكز تلقى اللقاح بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه قد بدأ العمل بتلقي لقاح كورونا بـ(5) مراكز وهي (مستشفى حميات منوف- المركز الصحي بشبين الكوم- المركز الصحي بأشمون- وحدة إسكان المستقبل بالسادات- المركز الإقليمي لبنك الدم بمستشفى شبين الكوم التعليمي) وتمت زيادة (7) مواقع جديدة لتلقي اللقاح وهي (المركز الصحي بميت خاقان بشبين الكوم، المركز الصحي ببركة السبع، المركز الصحي بتلا، المركز الصحي بالشهداء، المركز الصحي بقويسنا، مركز رعاية الطفل بسرس الليان، الوحدة الصحية بكفر الخضرة بالباجور) ليصبح إجمالي عدد المراكز على مستوى المحافظة 12 مركز تلقي اللقاح.

وأشاد محافظ المنوفية بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المتخصصة لاستقبال المواطنين على مستوى المحافظة، مؤكدًا حرصه على توفير كل أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية بشتى أرجاء المحافظة.