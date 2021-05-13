شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: الانتهاء من تطوير 166 كم بخط السكة الحديد القاهرة- الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل الانتهاء من تطوير ١٦٦كم على خط السكة الحديد القاهرة - الإسكندرية من إجمالي ٢٠٨ كم ويتبقي ٤٢ كيلو من المخطط الانتهاء منها نهاية هذا العام.

ومن المنتظر أن تتحسن مواعيد قيام ووصول القطارات والتي شهدت ارتباكا شديدا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ متوسط التأخيرات 30% من زمن الرحلة.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن برج إشارات شبرا والمنطقة الأوتوماتيكية بين شبرا وقليوب أصبحت في الخدمة الإلكترونية بالنظام الحديث ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٩ برجًا رئيسيًا و١٥ برجا ثانويا و٨٠ مزلقانا) وتم حتى الآن دخول عدد ١٣ برجًا رئيسيًا الخدمة وهى (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود– دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور- كفر الدوار- قها- قليوب- سيدي جابر- شبرا) و١٢ برجا ثانويا و٦٧ مزلقانا، لافتا أن برج إشارات شبرا يتحكم في عدد ٦١ سيمافورًا ضوئيًا وعدد ٣٥ موتور تحويلة.

وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مضيفاً أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية. ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر ٢٠٢١.