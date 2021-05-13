شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإسكان تستعرض حجم الإنجاز في مشروعات العلمين الجديدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية من أبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور الخامس، بينما جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجًا بالمرحلة الأولى بالمدينة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ الإعداد لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة، تتولى تنفيذها شركة «cscec» الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورًا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورًا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعدد من المحال، كما يجري تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

ويمكنكم الاطلاع على تطورات الأعمال التنفيذية بمدينة العلمين الجديدة عبر هذا