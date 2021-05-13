شكرا لقرائتكم خبر عن شباب وفتيات يحتفلون بعيد الفطر بالدراجات فى شوارع القاهرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شوارع وسط البلد بالقاهرة، احتفال مجموعة من الشباب والفتيات، بعيد الفطر المبارك، بدرجاتهم، حيث طاف الشباب عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بوسط البلد بالقاهرة.

وجاءت جولة الشباب بالدرجات والبلالين، احتفالا بعيد الفطر المبارك على طريقتهم الخاصة وبهوايتهم المفضلة وهى الدراجات .

وحمل الشباب والفتيات خلال جولتهم بوسط القاهرة، البلالين فى محاولة منهم لإضفاء البهجة على المواطنين بالشوارع بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحرص الشباب والفتيات أيضا على ارتداء الكمامة واتخاذ المسافات الآمنة واصطفوا فى طابور طويل تحرك بالشوارع الرئيسية وهو ما لفت انتباه عدد كبير من المواطنين.