شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت وهنفسحك فى العيد.. جولة بحديقة الفسطاط بمصر القديمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ”الخليج 365”، جولة ميدانية بحديقة الفسطاط بمصر القديمة، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم إغلاق الحديقة أمام الجمهور وكذلك باقى الحدائق وذلك لمواجهة انتشار فيروس، رصدنا من خلالها المعالم الجمالية للحديقة والمسطحات الخضراء التى تتميز بها الحديقة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد منذ قليل، ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، وحديقة الفسطاط، لمتابعة الإلتزام بغلقهما تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة لمنع التجمعات فى أول أيام عيد الفطر، لمواجهة فيروس كورونا.

وفى السياق، أكد محافظ القاهرة، أن العاصمة خصصت أرقام للابلاغ عن أى مخالفات، أو استغاثات، وتشغيل غرف العمليات على مدار الساعة بالإضافة إلى الخطوط الساخنة ، حيث يمكن المواطنين التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496 ، و114 والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الفطر المبارك والمتابعة اليومية للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، كذلك تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة انحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة .

وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات .