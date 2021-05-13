شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ألمانيا: نتعاون مع مصر لاستئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، على ضرورة وقف التصعيد الأخير بين فلسطين وإسرائيل، مطالبًا بضرورة احترام القانون الإنسانى الدولى، ووقف إطلاق الصواريخ.

وأشار ماس فى حوار صحفى أجراه مع مجموعة فونك الإعلامية، أن الجميع يعلم أن الصراع فى الشرق الأوسط لا يمكن حله بالقوة، ولكن سياسيًا فقط، وفى الأشهر القليلة الماضية رأينا خطوات لبناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين، والعمل على إقامة الدولتين وعلينا العودة إلى هذه النقطة من جديد.

وعبر ماس عن أمله فى عدم انجذاب الدول الأخرى للصراع، خاصة وأن التصعيد للعنف يدفع ثمنه المدنيون، ولا سيما الأطفال من كلا الجانبين.

وأكد هايكو ماس على أن ألمانيا تستخدم جميع قنوات التواصل للعمل من أجل تهدئة الموقف والتنسيق مع فرنسا والأردن ومصر، لحل الأزمة، والعودة إلى طاولة المفاوضات بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية، قائلًا: نحن مقتنعون بأنه فقط من خلال حل الدولتين المتفاوض عليه، يمكن أن يكون هناك أمل في الخروج من دورات العنف الجديدة على أساس دائم.

وعلى صعيد آخر، استشهد شاب فلسطينى، اليوم الخميس، إثر غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلى، استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.