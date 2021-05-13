شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شماية غربية .

العظمى الصغرى

القاهرة 34 18

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 28 17

طنطا 34 18

شبين الكوم 34 18

دمنهور 31 18

بلطيم 27 17

مطروح 25 15

السلوم 27 14

سيوة 34 16

بورسعيد 27 19

دمياط 27 18

الزقازيق 34 18

المنصورة 33 17

الاسماعيلية 34 18

السويس 34 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 33 21

نخل 32 15

نويبع 37 22

طابا 33 19

كاترين 32 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 35 19

بني سويف 36 20

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 33 23

قنا 38 24

الأقصر 39 24

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبوسمبل 38 24

الوادي الجديد 38 18

شلاتين 34 24

أبو رماد 34 24

حلايب 33 25

رأس حدربة 32 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 42 25

المدينة 40 24

الرياض 42 26

المنامة 38 30

أبوظبي 37 27

الدوحة 42 29

الكويت 43 27

دمشق 33 11

بيروت 24 20

عمان 30 14

القدس 24 15

غزة 26 16

بغداد 42 25

مسقط 36 31

صنعاء 29 17

الخرطوم 40 28

طرابلس 28 20

تونس 28 16

الجزائر 22 14

الرباط 23 12

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 29 10

اسطنبول 25 14

إسلام آباد 29 20

نيودلهي 37 26

جاكرتا 34 26

بكين 28 19

كوالالمبور 32 25

طوكيو 27 19

أثينا 27 15

روما 19 11

باريس 15 08

مدريد 21 10

برلين 15 08

لندن 16 09

مونتريال 21 10

موسكو 21 15

نيويورك 21 12

واشنطن 21 08

نواكشوط 32 21

أديس أبابا 26 13