شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وصول دفعة جديدة من لقاح كورونا "سينوفارم الصينى" إلى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وصلت مطار القاهرة، اليوم الخميس، دفعة جديدة من لقاح كورونا سينوفارم الصينى بواقع 500 ألف جرعة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الجرعة وصلت على متن إحدى طائرات الناقل الوطنى المصرى القادمة من العاصمة الصينية بكين ، الرحلة رقم 3002 من طوار بوينج 787 دريم لاينر.

وكان الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمى للوزارة، قد أكد فى تصريحات سابقة أن الوفرة في اللقاحات ستجعل القدرة علي التوسع في التطعيمات أكبر داعيا جميع المواطنين للتسجيل للحصول علي اللقاح، مؤكدا مأمونيته وفاعليته الكاملة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار..

الداخلية تحرر محاضر لـ15 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة فى أول أيام العيد

نجحت الداخلية في ضبط عدد (15722) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15673) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (49) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (2564) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (370) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (3666) شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

التموين تؤكد انتظام عمل المخابز فى أول أيام عيد الفطر المبارك

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية تشغيل عمل المخابز والتأكد من توافر الخبز المدعم فى أول أيام عيد الفطر، حيث أشارت إلى انتظام العمل اعتبارا من الساعة الخامسة صباح اليوم، وصرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة لكل فرد مقيد بالبطاقات.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المطاحن بتوفير الدقيق الكافى خلال أيام العيد الثلاثة كرصيد لكل مخبز فى عيد الفطر مع توفير احتياجات كافة المحافظات من الدقيق، مؤكدا ان المخابز سوف تعمل فى كافة أيام العيد باستثناء المخابز التى حصلت على أجازه مسبقة كذلك عمل مواقع استلام القمح عدا اول وثانى ايام العيد ويتم استئناف العمل فى اليوم الثالث.

وأكد المصيلحىُ أن المجمعات الاستهلاكية سوف تعمل اليوم الخميس وغدا بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل فى ثالث ايام العيد، كما أن شركتى الجملة سوف تقوم بفتح فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافى لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دورى من مخازن الشركات.

الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة اليوم فى ظاهرة فلكية استثنائية

تشهد سماء مكة المكرمة أول أيام عيد الفطر اليوم الخميس 13 مايو 2021 تعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة في ظاهرة فلكية إستثنائية، حدثت آخر مرة في 26 مارس 2020.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن تعامد كوكب الزهرة سيحدث عند بعد الظهر بالتوقيت المحلي (10:08 صباحا بتوقيت جرينتش) ، وسيكون الكوكب على ارتفاع 89,54,41 درجة في ظاهرة غير مشاهدة بالعين المجردة نظرا لحدوثها نهارا والشمس في قمة إشراقها وبالتالي لا تحظى غالباً الدول العربية والمناطق القريبة من مكة بفرصة لرصد تعامد الزهرة.

كوكب الزهرة سيكون ميله في هذا الوقت مطابق "(تقريبا)" لخط عرض مكة المكرمة إلا أن ذلك لا يتكرر بشكل دائم نظرا لعوامل مدارية تؤثر في طول الفترة التي يتغير ميله لذلك فإن ظاهرة تعامد الزهرة نادرة.

بشكل عام أغلب مواعيد التعامد نادرا أن يكون الميل مطابقاً تماما مع عرض الكعبة المشرفة فقد يفرق بمقدار ربع درجة أو نصف درجة ، ورغم أن هذا مقدار صغير إلا أنه لا يصلح في تحديد اتجاه القبلة للمناطق القريبة من مكة التي يقل بعدها عن درجة واحدة مثل مدينة جدة أما المناطق البعيدة عن مكة فلا تتأثر بذلك.

وزير الإسكان: تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور الخامس، بينما جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جارٍ الإعداد لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة، تتولى تنفيذها شركة "cscec" الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، كما يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

المالية: 30% زيادة بالكميات المطروحة من "العملات المعدنية" خلال العيد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن احتياطى العملات المعدنية المساعدة «الفكة» يُغطى احتياجات الأسواق والمواطنين بالقاهرة والمحافظات لمدة عام؛ بما يُضمن تيسير حركة البيع والشراء، ومن ثم يُسهم فى دوران عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بنسبة 30% خلال عيد الفطر المبارك؛ بما يضمن عدم حدوث أى أزمات خاصة بمواقف السيارات أو المحلات التجارية أو غيرها، ويصب كل ذلك فى التيسير على المواطنين.

قال اللواء حسام خضر ،رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة بنسبة ٥٠٪ منذ يناير الماضى؛ ليصل حجم «الفكة» المطروحة فى الأسواق إلى 30 مليون جنيه شهريًا؛ بما يُساعد فى توفير احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضخ الكميات المطلوبة من «الفكة»؛ تيسيرًا على المواطنين، وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.

أضاف أنه يتم إدارة خطوط إنتاج العملات المعدنية المساعدة بمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» آليًا؛ على النحو الذي يساعد في إنجاز مهام العمل اليومي بشكل أسرع وأكثر دقة، لافتًا إلى أننا نطبق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال الحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي بين المواطنين والعاملين؛ للحد من تداعيات الموجة الثالثة من فيروس «كورونا»، وتطهير كل المبانى والمنشآت وتوفير كمية من المطهرات، وأجهزة «كشف الحرارة» للعاملين والمواطنين، واستخدام «الكارت عن بعد» فى التوقيع بدلاً من البصمة.