شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تؤكد انتظام عمل المخابز فى أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية تشغيل عمل المخابز والتأكد من توافر الخبز المدعم فى أول أيام عيد الفطر، حيث أشارت إلى انتظام العمل اعتبارا من الساعة الخامسة صباح اليوم، وصرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة لكل فرد مقيد بالبطاقات.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المطاحن بتوفير الدقيق الكافى خلال أيام العيد الثلاثة كرصيد لكل مخبز فى عيد الفطر مع توفير احتياجات كافة المحافظات من الدقيق، مؤكدا ان المخابز سوف تعمل فى كافة أيام العيد باستثناء المخابز التى حصلت على أجازه مسبقة كذلك عمل مواقع استلام القمح عدا اول وثانى ايام العيد ويتم استئناف العمل فى اليوم الثالث.

وأكد المصيلحىُ أن المجمعات الاستهلاكية سوف تعمل اليوم الخميس وغدا بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل فى ثالث ايام العيد، كما أن شركتى الجملة سوف تقوم بفتح فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافى لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دورى من مخازن الشركات.