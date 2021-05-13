الداخلية تكشف ملابسات فيديو بلطجة شخص على آخر داخل محل ملابس بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطعين فيديو تداولهما مستخدمون على تطبيق "تيك توك" يظهر خلال الأول أحد الأشخاص داخل أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الزيتون يدعي خلاله بوجود مستحقات مالية له لدى آخر والتهديد بعدم الخروج من المحل إلا عقب حضور الأجهزة الأمنية وحصوله على مستحقاته المالية والمقطع الثاني يتضمن تواجد المذكور بصحبته أحد الأشخاص والادعاء بممارستهما البلطجة وقدرتهما على إعادة حقوق المواطنين بالطرق غير الشرعية.

ودلت التحريات وجمع المعلومات على مكان تصوير مقطع الفيديو الأول وتبين أنه محل ملابس بالزيتون، وباستكمال الفحص والتحريات أمكن تحديد القائمين على نشر مقطعي الفيديو المشار إليهما وتبين أنهما (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) حول محل الملابس المشار إليه قام بالدخول عنوة وتصوير مقاطع الفيديو لتهديد الأخير واسترداد مستحقاته المالية، وأيد الثاني ما أقر به الأول.